BIST 1.433
DOLAR 7,54
EURO 9,23
ALTIN 455,96
HABER /  YEREL

Konya'da 'öğle yemeği salçalı olsun' dedi! Hayatının şokunu yaşadı

KONYA'da bir market zincirinin şubesinde kasiyer olarak çalışan 2 çocuk annesi H.Ş. (28), iddiaya göre yaptırılacak öğle yemeğinin salçalı yapılmasını söyledi. Bunun üzerine market sorumlu müdür yardımcısı Oğuzhan D. de iddiaya göre kasada müşteri varken önce tepki gösterip hakaret etti, müşteri gittikten sonra da saldırıp tekme-tokat dövdü. Olayın ardından da marketin sorumlu müdürü, H.Ş. ve Oğuzhan D. hakkında tutanak tutup, iş akitlerine son verdi.

Abone ol

Olay, 11 Aralık Cuma günü merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'nde bulunan bir market zinciri şubesinde meydana geldi. Kasiyer olarak çalışan H.Ş., yaptırılacak öğle yemeğinin salçalı yapılması yönünde fikrini söyledi. Bunun üzerine marketin sorumlu müdür yardımcısı Oğuzhan D. de iddiaya göre kasada müşteri varken H.Ş,'ye hareket içeren sözler söyledi. Müşteri gittikten sonra kasa bölümüne gelen Oğuzhan D., H.Ş.’ye saldırıp, tekme tokat dövdü.

Olayın ardından marketin sorumlu müdürü, iki çalışan hakkında tutanak tutup, istifa dilekçelerini imzalattı. İlk olarak Oğuzhan D.'nin birkaç gün sonra da H.Ş.'nin iş akidine son verildi.  Yaşadığı olayın ardından polis merkezine gidip Oğuzhan D. hakkında şikayetçi olan H.Ş. ifadesinde kavganın öğle yemeğinin salçalı yapılması üzerine çıktığını söyledi. H.Ş., ifadesinde '' Ben yemeği salçalı yaptıralım, dedim. Oğuzhan ise bana ve diğer kasiyer arkadaşıma, ‘Yemek işini bana bırakın, karışmayın, kesin çenenizi’ dedi. Bu arada kasada müşteri alıyordum. Ben de şaka amaçlı ‘yolarım seni’ dedim. Müşteri kasadayken bana ‘seninle görüşeceğiz’ dedi ve gitti'' dedi. 

"Karnıma ve sol baldırıma doğruda tekme attı"
Oğuzhan D.'nin kasadaki müşteri gittikten sonra yanına geldiğini hareket ettiğini öne süren H.Ş., ''Oğuzhan bana, ‘Sen buraya gel. Aşağıya in sana ne olacağını göstereceğim’ dedi. ‘Sen kim oluyorsun da benimle bu şekilde konuşuyorsun’ dedim. Elleri ile başımı geriye doğru itti. Yüzüme yumruk attı. Karnıma ve sol baldırıma doğruda tekme attı. Çenemden tutmaya çalıştı. Kasiyer arkadaşımda sakin olun diye bizi ayırmaya çalıştı. Mağaza sorumlusu Oğuzhan’ı yanına çağırdı ve neler olduğunu sordu.  Oğuzhan küfrederek yanımıza geldi. Tekrar tekme ve yumruk ile bana vurdu. Daha fazla darbe almamak için kendimi savundum” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Paraya para demiyor! Kahramanmaraş'ta dağdan toplayıp satıyor fiyatı bakın ne kadar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Selçuk açıkladı! Pandemi sürecindeki desteklerin tutarı 45 Milyar TL'ye ulaştı
FETÖ'ye yardım davası! Ahmet Bayer beraat etti
Antalya'da 26 öğrenciyi istismar etti tarihi ceza aldı! Rahat tavırları pes dedirtti
Video mesaj gönderen Erdoğan'dan dünya ülkelerine eleştiri
Christmas kutlama sözleri 2020 resimli İngilizce Christmas mesajları
22 barodan 'Demirtaş' açıklaması: AİHM kararı derhal yerine getirilerek tahliye edilmeli
Kilis'te 3 çocuk babası adam genç kıza kabusu yaşattı! Su deposunda yere yatırarak...
İngiltere ve AB'nin ticaret uzlaşısının detayları ortaya çıktı
Garip olay! Korona oldu, komadan çıkınca İskoç aksanıyla konuşmaya başladı
Çatalca'da 8 kaçak yapı yıkıldı
Yorumlar