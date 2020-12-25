Paraya para demiyor! Kahramanmaraş'ta dağdan toplayıp satıyor fiyatı bakın ne kadar
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesine Zeynep Öksüz 15 yıldır geçimi sağladığı işte salgın döneminde siparişlere yetişemiyor.
Yüzde 67'si ormanla kaplı Kahramanmaraş'ın en yeşil ilçesi olan Andırın'da sonbaharla birlikte andız pekmezi üretimi de başladı. Andız ağaçlarının meyvelerinin toplanması ve çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle yapılan pekmez, ilçenin tüm köylerinde yapılıyor.
15 yıldır andız pekmezi yaparak geçimini sağlayan Zeynep Öksüz, andız pekmezi yapımının çok zahmetli olduğunu söyledi. Gribal enfeksiyonlara iyi gelmesi nedeniyle koronavirüs sonrası talebin arttığını belirten Öksüz, pekmezin yapım aşamasını anlattı.
Öksüz konuşmasında "Dağdan toplanıp gele andız ağacı meyvelerini suda ıslıyoruz. 2 gün su da kaldıktan sonra süzüyoruz. Onu da durulması için bir gün bekletiyoruz. Daha sonra kazanda kaynatmaya başlıyoruz. Kıvamına geldiğinde soğumaya bırakıyoruz." dedi.
Astım ve öksürüğe faydalı olduğunu belirten Öksüz "Soğuduktan sonra da paketliyoruz. Andız pekmezi astım, bronşit ve öksürüğe çok faydalı. Koronavirüs çıktıktan sonra çok talep almaya başladık. Elimizde kalmıyor, yapıyoruz yine bitiyor" diye konuştu.