Ücretsiz tablet başvurusu yapma formu MEB 2020

Koronavirüs nedeniyle öğrenciler online eğitime devam ediyor. İmkanı olmayan öğrenciler için ise MEB ücretsiz tablet dağıtımlarına devam ediyor. Peki MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl olur, başvuru formu doldurma gerekli mi MEB son bilgileri verdi.

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Milyonlarca öğrenci koronavirüs nedeniyle eğitimlerine online olarak EBA üzerinden devam ediyor. Uzaktan eğitim hayatını sürdürmek isteyen binlerce öğrenci internete ve tablete ihtiyaç duyuyor. MEB, ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz tablet dağıtıyor. Peki ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Ücretsiz tablet başvurusu yapma: Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği tablet dağıtımı için herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Bakanlık, önümüzdeki hafta ihtiyacı olan öğrencileri saptayıp dağıtımı gerçekleştirecek.

Korona virüs salgını sürecinde internet ortamında devam eden "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" bu kez Elazığ’daydı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da görev yapan meslektaşları ile video konferansla buluştu. Bakan Selçuk burada öğretmenlerin isteklerini dinledi. Kentte meydana gelen deprem sonrası çalışmalarını başlarıyla yürüten öğretmenler, pandemi sürecinde özellikle köy okulları için tablet ve bilgisayar dağıtımında öncelik istedi.

Konferans sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Deprem sonrasındaki eğitim seferberliğini başarıyla sürdüren Elazığ’daki meslektaşlarımlaydık bugün. Tablet bilgisayar ve internet dağıtımında pozitif ayrımcılık istediler. Tablet yüklü bir tırın yarın yola çıkacağını paylaştım. İllerde desteğe devam, yarın 3. fazı açıklayacağız” ifadelerine yer verdi.