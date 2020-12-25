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Bursa'da otelin tuvaletinden çıkmadı! İçeri girince şok oldular

İhlas Haber Ajansı

BURSA’da Recep Özcan Köstereci (65), otelin tuvaletinde ölü bulundu.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi’nde meydana geldi. Recep Özcan Köstereci, girdiği otelde çalışanlara tuvaleti kullanmak istediğini söyledi. Otel personelinin izin verdiği Köstereci, uzun süre tuvaletten çıkmadı. Kapıyı çalan çalışanlar cevap alamayınca, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Gelen itfaiye ekipleri, tuvaletin kapısını levye ile açarak, içeri girdiğinde Köstereci’yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kösterci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Köstereci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

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