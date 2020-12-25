2021 trafik sigortası ücretleri il il belli oldu! İşte en pahalı ve en ucuz yerler
2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri il il açıklandı. Trafiğe yeni çıkacak araçlarda en pahalı trafik sigortası 1.626 lira ile İstanbul'da olacak. Ankara, Bursa ve Kocaeli 1.580 lira ile ikinci sırada yer alırken 19 küçük ilde fiyat 1.457 lirada kalacak. İşte tüm detaylar...
Zorunlu trafik sigortası primlerinde şu anda tavan fiyat uygulaması mevcut. Prim tavanı il bazında belirleniyor. Ayrıca trafik sigortasında araçların sigorta primi 7 ayrı basamakta tespit ediliyor. İlk kez otomobil veya başka bir araç alıp sigorta yaptıran sürücü 4'üncü basamak sayılıyor.
Sürücü eğer kaza yaparsa 1'inci basamağa doğru eğer kaza yapmaz ise 7'nci basamağa doğru gidiyor. 7'nci basamak 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan iyi sürücüleri içeriyor. 1'inci basamaktakiler yüksek prim öderken 7'inci basamaktakiler en düşük primi ödüyor.
Tavandan daha düşük fiyata sigorta yapılabiliyor. Tabii ki tavanın üstüne çıkılamıyor. Tavan her ay yüzde 1.5 artırılıyor. 1 ve 2'inci sırada bulunan yani yılda 2 ve daha fazla kaza yapan araçların toplandığı Riskli Sigortalar Havuzu var. Bu havuzda bulunan araç sahipleri doğal olarak biraz daha fazla prim ödüyor.
En pahalı il İstanbul
Habertürk'te yer alan habere göre, yapılan düzenli artışlarla yeni yılda trafiğe yeni kayıt edilecek araçlarda en pahalı trafik sigortası 1.626 lira ile İstanbul'da olacak. Kocaeli, Bursa ve Ankara 1.580 lira ile ikinci sırada yer alıyor.