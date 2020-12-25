Sinovac'ın aşısı testlerde yüzde 90 etkililik oranına ulaşmadı! Brezilya açıkladı

ÇİN'li biyoteknoloji şirketi Sinovac'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı Coronavac'ın Brezilya'da yapılan 3. faz klinik test sonuçlarında etkililik oranının yüzde 90'a ulaşmadı.Abone ol
São Paulo eyaletinin sağlık bakanı Jean Gorinchteyn, yapılan denemelerde yüzde 90 etkililik oranına ulaşılmadığını açıkladı.
Sinovac'ın geliştirdiği Koronavirüs aşısında gerekli yüzde 50 sınırı aşılsa da etkililik oranının tam olarak bilinmediği belirtildi. Aşı çalışmalarının büyük bölümünün gerçekleştiği São Paulo Sağlık Bakanı Gorinchteyn "CoronaVac, Brezilya'daki testlerde % 90 verimlilik elde edemedi" ifadelerini kullandı.
"Hiçbir zaman yüzde 90'a ulaşmayacağını biliyorduk"
Gorinchteyn, CoronaVac aşısında kullanılan teknik göz önünde bulundurulduğunda, "Aşının etkisinin hiçbir zaman yüzde 90'a ulaşmayacağını biliyorduk" ifadelerini kullandı.
Üçüncü faz testleri henüz sonlanmadı
Sinovac aşısıyla ilgili Türkiye, Endonezya ve Şili'de süren üçüncü faz testleri henüz sonlanmadı. Brezilya'dan sonra bütün ülkelerdeki klinik test sonuçları açıklandıktan sonra aşının etkililik oranının tam olarak açıklanacağı belirtildi.
Koca: 91,25 oranında başarılı
Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı basın toplantısında aşının Türkiye'deki Faz 3 denemelerinin ara değerlendirmesinde yüzde 91,25 oranında başarılı olduğunu açıklamıştı.