BIST 1.433
DOLAR 7,54
EURO 9,23
ALTIN 455,96
HABER /  YEREL

Amanoslar'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı

OSMANİYE'de Amanoslar bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınakta yapılan aramada mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ele geçirdikleri mermileri, 'Oh... Oh...' yazısı şeklinde dizerek sergiledi.

Abone ol

İI Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Aralık'ta Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katıldığı 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda, 'Ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı.

Çalışmada, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Bölgede gerekli çevre güvenliği alınarak, yapılan aramalarda, mühimmat, patlayıcı madde ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ele geçirdikleri mermileri, 'Oh... Oh...' yazısı şeklinde dizerek sergileyip, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'cüler örgütlü saldırılarıyla Facebook ve Twitter'ı manipüle ediyor
Bursa'da otelin tuvaletinden çıkmadı! İçeri girince şok oldular
Şişli'de Çin uyruklu 3 kişi eski ortaklarını kaçırıp senet imzalattı!
Ücretsiz tablet başvurusu yapma formu MEB 2020
Mehmet Yalçınkaya eşi var mı Mehmet Şef kiminle evli karısı kimdir?
Konya'da 'öğle yemeği salçalı olsun' dedi! Hayatının şokunu yaşadı
Bakan Selçuk açıkladı! Pandemi sürecindeki desteklerin tutarı 45 Milyar TL'ye ulaştı
FETÖ'ye yardım davası! Ahmet Bayer beraat etti
18 yaşındaki kız koronavirüse yakalandı diye hastaneye kaldırıldı! Yıllardır tecavüze uğradığı ortaya çıktı
Antalya'da 26 öğrenciyi istismar etti tarihi ceza aldı! Rahat tavırları pes dedirtti
Yorumlar