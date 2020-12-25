Bakırköy'de eski eş kabusu! Rüya Karakurt "Bir sonraki haberiniz ölüm haberim olacak" dedi

BAKIRKÖY'de 2 yıl önce boşandığı Rüya Karakurt'un evini ve iş yerini basıp kendisini darp eden ardından evinin önünde silahla ateş edip tehdit eden tutuklu sanık Keskin, ikametinin sabit olması gerekçesiyle tahliye edildi. Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Karakurt, “Bir sonraki haberiniz ölüm haberim olacak” dedi.

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İstanbul Bakırköy'de Rüya Karakurt isimli genç kadın, boşandığı Tarık Keskin tarafından şiddete maruz kaldığını ve tehdit edildiğini söyleyerek sosyal medyadan yardım istemişti. Bunun üzerine, Tarık Keskin’i gözaltına alınmıştı. Yakalandığı sırada üzerinden sahte polis kimliği çıkan Keskin’in, polis yeleği ile çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıkmıştı. Savcılık, tutuklanarak cezaevine gönderilen Keskin için 26 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Sözcü'de yer alan habere göre Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tarık Keskin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mağdur Rüya Karakurt da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkemedeki savunmasında suçlamaları rededen Tarık Keskin, olay tarihinde Ankara’da düğünde olduğunu iddia ederek, “Benim bir silahım bile yok. Silahı onun evime koyduğunu düşünüyorum” dedi.

Tahliye kararı

Mahkeme heyeti sanık Tarık Keskin’in sabit bir ikametgahının da olmasını gözönünde bulundurarak haftanın 3 günü ikametine en yakın karakolda imza atacak şekilde adli kontrol şartıyla derhal tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

“Bundan sonra öldüğümü yazarsınız”

Mahkeme çıkışı konuşan Rüya Karakurt, “Bir sonraki haberiniz ölüm haberim olacak. Bundan sonra öldüğümü yazarsınız. Hangi adalete güvenmeliyim. Adam daha ne yapmalı. Polis kimliği giyip rozet takıp insanları dolandırarak iş yapan bir adam. Mahkemede konuşma hakkı istedim konuşmamıza izin bile vermedi. Konuşamadım. Bir çocuğu var diye tahliye istiyor avukatı. Çocuğunu hayatında kaç defa görmüş” dedi.

“Nasıl öldürüleceğimi düşünüyorum”

Tarık Keskin'in denetimli serbestliği olmasına rağmen evini bastığını iddia eden Karakurt, “Denetimli serbestliği varken evimi bastı. Beni dövdü bana şiddet uyguladı. Can çekişerek mi yoksa kurşunla mı öldürüleceğim onu düşünüyorum. Nasıl öldürüleceğimi düşünüyorum şu anda. Evimin önünde bir sürü kurşun sıktı. İyi değilim. İyi olamıyorum. Adli kontrol verilmesi onu yıldırmayacak. Tahliye nedeninde sabit ikamet sahibi olması diyor. Yakalama çıksa bir daha bulunamaz ki bu adam. Hep yer değiştiriyor. İllegal işler yaparak geçiniyor. Bir sürü dosyası var. Sahte para, uyuşturucu, silah, insanları polis kimliğiyle tutup evlerini yağmalama, polis kimliğiyle işlem yapma” ifadelerini kullandı.

Çeşit çeşit suçtan 26 yıl 9 ay

Tutuklanan Tarık Keskin hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iki ayrı iddianamede, Tarık Keskin'in “kasten yaralama”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “Konut Dokunulmazlığını ihlal etme”, “Basit yaralama”, “Mala zarar verme”, “zincirleme olarak silahla tehdit” ve “zincirleme hakaret” suçlarından 26 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. İki dosya da birleştirildi.