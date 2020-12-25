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Afyonkarahisar'da kaza yerinde yaptığı şey akıllara durgunluk verdi! Büyük tepki çekti

İhlas Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında patpatın çarptığı bir kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından bir şahsın elinde karton tepsi ile olay yerine çay servisi yapması ise bir başka düşündürücü olay olurken, şahsı çevredekilerin uyarmayı ihmal etmedi.

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Kaza, Şuhut Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçe merkezinden küçükbaş hayvan pazarına koyunlarını satmak için giden Ramazan K., idaresindeki patpat diye tabir edilen plakasız tarım aracı, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Abdullah K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen Abdullah K., yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil servis ekipleri ve polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdullah K.'yi ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza yerine elinde karton bardakla çay servisi yapan ve ismi öğrenilmeyen bir şahıs ise adeta ‘bu kadarına pes’ dedirtti. Bazı vatandaşlar çay servisi yapan şahsı uyarırken, şahıs ise elindeki karton bardak ile kazaya fazla aldırış etmeden tepsi ile çay siparişi veren şahısları aramaya devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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