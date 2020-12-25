Alman basını yazdı: Yunanistan'ın bu yarışı kazanması zor!

Alman basını, 'Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanma yarışını kazanması pek olası değil' yorumunda bulundu.

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Alman basını, ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı girdiği silahlanma yarışını ele aldı.

Yunanistan'ın ABD'den F-35 ve Fransa'dan Rafale savaş uçakları alacağından bahseden Alman basını, "Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanma yarışını kazanması pek olası değil" yorumunda bulundu.

"Havada Yunanistan dezavantajlı durumda''

Haberde, "Türkiye, Yunanistan nüfusunun sekiz katı, GSYİH'nın dört katı ve 2021'deki savunma harcamaları Yunan harcamalarının dört katı olacak. Havada ise Yunanistan dezavantajlı durumda. 189 Yunan savaş uçağına karşı Türkiye'nin 207 savaş uçağı var" ifadeleri yer aldı.