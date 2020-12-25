BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  DÜNYA

Alman basını yazdı: Yunanistan'ın bu yarışı kazanması zor!

Alman basını, 'Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanma yarışını kazanması pek olası değil' yorumunda bulundu.

Abone ol

Alman basını, ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı girdiği silahlanma yarışını ele aldı.

Yunanistan'ın ABD'den F-35 ve Fransa'dan Rafale savaş uçakları alacağından bahseden Alman basını, "Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanma yarışını kazanması pek olası değil" yorumunda bulundu.

"Havada Yunanistan dezavantajlı durumda''
Haberde, "Türkiye, Yunanistan nüfusunun sekiz katı, GSYİH'nın dört katı ve 2021'deki savunma harcamaları Yunan harcamalarının dört katı olacak. Havada ise Yunanistan dezavantajlı durumda. 189 Yunan savaş uçağına karşı Türkiye'nin 207 savaş uçağı var" ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal enflasyon hedefini açıkladı: Yüzde 5'e inanıyorum
Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi
Somer Sivrioğlu eşi ve çocuğu kimdir? Somer Şef evli mi?
İstanbul'da 6 gün kaldığını duyan akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu
Afyonkarahisar'da kaza yerinde yaptığı şey akıllara durgunluk verdi! Büyük tepki çekti
Ahmet Davutoğlu: Beni kaygılandıran Erdoğan ve AK Parti'nin, Bahçeli'nin esiri haline gelmesi
Rekor seviyeye çıktı! İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
Dolar mı almalı altın mı almalı? Piyasa uzmanı Altın Memiş yatırım kararını açıkladı
Balamir Emren dizileri hangisi arkadaşının nişanlısı ile evlendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu tarihi Uzunköprü'nün restore edileceği müjdesini verdi
Yorumlar 1 yorum