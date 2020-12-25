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Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal enflasyon hedefini açıkladı: Yüzde 5'e inanıyorum

Son dakika haberi... Enflasyon hedefini açıklayan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Ben yüzde 5'e inanıyorum. Esas olan uzun vadeli faizlerin aşağı getirilmesidir." diye konuştu.

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Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna yaptığı sunumun ardından soruları yanıtladı.

Ağbal, enflasyon hedefiyle ilgili "Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Ağbal'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Esas olan uzun vadeli faizlerin aşağı getirilmesi"

Merkez Bankası'nın sorumlu olduğu asıl unsur fiyat istikrarıdır. Merkez Bankası yıl içinde bütün araçlarını kullanacak. Hükümetimizin fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele konusundaki kararlığı çok net. Esas olan uzun vadeli faizlerin aşağı getirilmesi.

Faiz açıklaması

Faiz koridoru GLP gibi dolambaçlı bir yolla olmayacak. Önümüzde belirlenmiş bir süreç var, bu ekip gece gündüz çalışarak hükümet tavsiyelerde bulunacak. Zaman zaman esneklikler anlamında GLP gibi araçlar ortaya çıkar ama esneklikler bizi doğru yapmaktan uzaklaştırmayacak, kolayın değil zorun peşinde olalım.

"Döviz piyasasındaki hareketleri etkilemeyeceğiz"

Merkez Bankası'nın yapması gereken doğru zamanda doğru araçları kullanmak. Toplum rezervlerin güçlendirilmesini istiyor, biz döviz biriktireceksek şeffaf plan dahilinde olacak, döviz piyasasındaki hareketleri etkilemeyeceğiz.

Swap ile ilgili bilgileri günlük olarak vereceğiz. Merkez Bankası'nın rezervlerini artırmak benim görevim, görevimin başındayım.

Alım ihaleleri yoluyla döviz biriktirme aracı kullanılacak.

Dijital para konusunda başlatılan Ar-Ge projesi var. Şu anda bu projenin kavramsal aşaması tamamlanmış durumda. 2021'in ikinci yarısında pilot testlere başlanmasını hedefliyoruz.

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