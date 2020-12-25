Otomotiv devi SsangYong iflas haberlerini yalanladı

Güney Koreli otomotiv devi SsangYong, 55 milyon dolarlık kredi borcu sebebiyle iflas başvurusunda bulunduğu haberlerini yalanladı.

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Güney Koreli otomotiv devi SsangYong, kredi borcundan dolayı iflas başvurusunda bulunduğu haberlerinin yayılmasının ardından yalanlama yazısı yayımladı.

Açıklamada, son zamanlarda bilinçli ve art niyetli olarak bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan asılsız ve mesnetsiz ithamlar ile markaya zarar verilmek istendiğine yönelik de vurgu yapıldı.

55 milyon dolarlık kredi borcu olan şirket bundan 10 yıl önce de mali sıkıntılarla boğuşmuş Hintli Mahindra’nın SsangYong’un yüzde 75’ini satın alarak iflastan kurtarması sonrasında yoluna devam etme kararı almıştı.

Şirketten yapılan ve yabancı finans kuruluşları ile geri ödeme sürelerini ertelemek için bir anlaşmaya varılamadığının bildirildiği açıklamada, “İçinde bulunduğumuz süreçten çıkmak için bütün seçenekleri değerlendiriyoruz” denildi.

Sinema devi duyurdu

Hollywood yıldızı yapımcı Metro Goldwyn Mayer Stüdyoları da iflas ettiğini duyurdu.

Global arenada bir diğer iflas haberi de ABD’den geldi.

1924 kuruluşlu Hollywood yıldızı yapımcı Metro Goldwyn Mayer (MGM) Stüdyoları iflas etti. Şirketin kütüphanesinde 4 bin film ve toplamda 17 bin saatlik televizyon projesi bulunuyor.