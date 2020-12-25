İtalya'da kiviye yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı

İTALYA'da bir laboratuvarda yürütülen çalışmalarda iddiaya göre kiviye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

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İtalya'da bilim insanları, ilginç bir koronavirüs testine imza attı. Fermo şehrindeki bir kimya laboratuvarında bilim insanları, kiviye koronavirüs testi uyguladı.

Daha önce görevler sonlandırılmıştı

Daha önce Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, mango ve papayanın test sonucunun pozitif olduğunu söylemiş, testleri gerçekleştiren laboratuvarın başkanı ve bir üst düzey yöneticisinin görevine son verilmişti.

4 sürüntü pozitif çıktı

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, meyve ve sebzelerle ilgili gelişmeler ışığında kiviye test yapan araştırmacılar, 10 sürüntüden 4'ünün pozitif çıktığını gördü. Sonuçlar "inanılmaz" olarak yorumlandı.