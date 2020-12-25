Kahramanmaraş'ta tamire gelen usta telefon açtı şok oldular! Makineden altın çıktı
KAHRAMANMARAŞ'ta çamaşır makinesinin tıkanan borusunu tamir ettiren aile, 2 yıl önce kaybettikleri çeyrek altını buldu.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Şinasi Karabulut, evlerindeki çamaşır makinesi bozulunca tamirci çağırdı.
Makinenin tahliye borusunun tıkandığını tespit eden ve çamaşır makinesini servise götüren tamirciler, tıkanan boruda buldukları çeyrek altını ev sahibine teslim etti.
Şinasi Karabulut, gazetecilere, 2 yıl önce çocuğuna hediye edilen altının kaybolduğunu belirtti.
"Beni arayıp, 'Makinenin içinden altın çıktı' dediler, sevindik"
Altını bir türlü bulamadıklarını ve eşinin bu yüzden çocuğuna kızdığını anlatan Karabulut, "Çamaşır makinemiz arızalandığı için servise göndermiştik. Bugün beni arayıp, 'Makinenin içinden altın çıktı' dediler. Sevindik, mutlu olduk." dedi.