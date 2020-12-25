Kahramanmaraş'ta tamire gelen usta telefon açtı şok oldular! Makineden altın çıktı

"Beni arayıp, 'Makinenin içinden altın çıktı' dediler, sevindik"

Altını bir türlü bulamadıklarını ve eşinin bu yüzden çocuğuna kızdığını anlatan Karabulut, "Çamaşır makinemiz arızalandığı için servise göndermiştik. Bugün beni arayıp, 'Makinenin içinden altın çıktı' dediler. Sevindik, mutlu olduk." dedi.