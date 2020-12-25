Kırklareli Valiliği duyurdu herkese test yapılmayacak! İşte virüs taraması yapılacak meslekler

KIRKLAREL Valiliği, şehre girecek herkese Kovid-19 testi yapılması bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

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Kırklareli İl Hıfzısıhha Kurulunun yaptığı yazılı açıklamayla, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kırklareli genelinde faaliyet gösteren berberler, kuaförler, güzellik ve bakım merkezi çalışanları, kuryeleri dahil kargo firması çalışanları, kuryeleri dahil paket servis hizmeti veren lokanta çalışanları, taksi şoförleri, şehir içi otobüslerin ve işçi servislerinin şoförleri ile Vefa Sosyal Destek Gurubu görevlileri ve şehir dışından ilimize gelen kişilere yönelik koronavirüsle mücadele kapsamında Kovid-19 tarama testi yapılması" yönündeki karar duyurulmuştu.



Kırklareli Valiliği ise İl Hıfzısıhha Kurulu kararının yanlış anlaşılması üzerine yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, alınan Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile Sağlık İl Müdürlüğünce "ihtiyaç duyulması halinde" PCR testi yapılması gerekli görülen, Kırklareli'nde belirli risk grubunda yer alan meslek çalışanları ile kente gelen vatandaşlar arasından tarama amaçlı test yapılacağı belirtilen açıklamada, "Basın yayın organlarında belirtildiği gibi ilimize gelecek tüm vatandaşlarımıza PCR testi yapılması zorunluluğu gibi bir durum söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.