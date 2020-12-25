Fiyatı yüzde 1500 arttı! Adana'da altın alıyorlar onu alamıyorlar adını bilmeyen de yiyor

Kebabın başkenti olarak tanınan Adana’da sevilen bir diğer lezzet olan şırdan dolmasının fiyatı gün geçtikçe artıyor. Kentte neredeyse her cadde üzerinde bulunan şırdan tezgahlarındaki eski yoğunluk azalırken, fiyatlarının ise önümüzdeki süreçte artmaya devam etmesi bekleniyor.