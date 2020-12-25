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Cavit Çağlar'dan Olay TV açıklaması

Olay TV, yayın hayatını son verdi. Televizyon kanalının lisans sahibi eski bakanlardan Cavit Çağlar, ortağı ile yayın politikası konusunda yaşadıkları anlaşmazlığı aşamadıklarını ifade etti.

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Eski bakanlardan Bursalı iş insanı Cavit Çağlar’ın ortağı olduğu Olay TV, bu akşam saat 20.00 itibari ile yayın hayatına son verdi.

30 Kasım’da izleyicileriyle buluşan Olay TV’nin ortaklarından Cavit Çağlar, yaptığı açıklamada kanalın kapanmasının iş ortağı ile aralarında yaşadığı yayın politikasından kaynaklandığını ifade etti.

"Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti"

Olay TV’nin kapanmasından dolayı çok üzgün olduğunu yineleyen Çağlar, yolları ayrılan çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı:

* Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti.

"Bu iş bana ders oldu"

* Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber iş birliği yaptığım ortağıma ilettim. Bunun üzerine ‘yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım’ dediğimde ortağım bunu kabul etmedi. Ben de bu şartlarda devam edemeyeceğim, kanaldan ayrılmak durumunda kalacağımı söyledim. Bu iş bana ders oldu.

"Yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim"

* Kanalın lisansı elimde uygun bir zamanda yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim. NTV’yi kuran benim.

* Bursa’da Olay Gazetesi’ni kuran ve 35 yıldır kesintisiz yayın yapan benim. Ben de Olay TV’nin kapanmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Yollarımızı ayırdığımız tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. DHA

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