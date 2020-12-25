Yurt dışından gelen yolcular, negatif test ibraz edecek

27 Aralık'tan itibaren yurt dışından hava yolu ile Türkiye'ye gelecek yolcuların son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekeceği açıklandı.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 27 Aralık 2020 saat 21.00'den itibaren yurt dışından hava yolu ile Türkiye'ye giriş yapacak yolcuların ülke girişlerinden önceki son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmelerini zorunlu kıldı.

Son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testi ibraz edilmesi gerekecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "27 Aralık saat 21'den itibaren yurt dışından hava yolu ile Türkiye'ye giriş yapacak yolcuların ülke girişlerinden önceki son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekecek" denildi.

Negatif test ibraz etmeyen yolcular 7 gün karantinaya alınacak

Açıklamaya göre negatif test ibraz etmeyen yolcular 7 gün karantinaya alınacak ve uygulama 1 Mart 2021'e kadar sürecek.

Öte yandan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de, Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.