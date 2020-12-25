Portekiz'de İspanyol avcılar 540 vahşi geyiği iki günde öldürdü

İspanyol avcılar, Portekiz'de yer alan bir avlanma merkezinde iki gün içinde 540 vahşi geyiği öldürdü. Portekizli yetkililer, bölgedeki geyik popülasyonunun büyük ölçüde yok olduğunu belirterek olayı sert bir şekilde kınadı.

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Portekiz’in başkenti Lizbon’dan yaklaşık kilometre uzaklıktaki Torrebala avlanma bölgesinde, 17 ve 18 Aralık tarihlerinde, 16 İspanyol avcı iki boyunca 500’den fazla geyik ve yaban domuzunu adeta katletti.

Portekizli yetkililer ise katliama olan öfkelerini sert bir şekilde dile getirdi. Çevre Bakanı Joao Fernandes, İspanyol avcılar tarafından hayvanların öldürülmesinin 'aşağılıkça' olduğunu ve soruşturulması gereken bir 'çevre suçu' olduğunu söyledi.

Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Hayvanların ayrım gözetmeksizin katledilmesiyle ilgili haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyoruz. Bu durumun avlanma ile hiçbir ilgisi yok. Biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin yıkımının amaçlandığı bir katliam" denildi.

İspanyol avcıların cezalandırılması isteniyor

Öte yandan; Torrebala avlanma bölgesinde turistlerin hayvanları tek tük avlanmasına izin veriliyor ancak son yaşanan olayla birlikte bölgedeki vahşi geyik popülasyonunun büyük ölçüde yok olduğu belirtildi. Yetkililer, 12 bin 700 dönümlük çiftliğin duvarlarla çevrili olduğu için hayvanların kaçamadığını söyledi.

Geyik katliamına ilişkin fotoğraflar, ayrıca sosyal medyada da dolaşıyor. Pek çok insan olaya tepki gösterirken; İspanyol avcıların da cezalandırılmasını istedi. (NTV)