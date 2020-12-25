ABD'nin Florida eyaletinde gökten iguana yağıyor

ABD'nin Florida eyaleti, son 21 yılın en soğuk yılbaşına hazırlanırken; Ulusal Hava Durumu Servisi, halkı iguana yağışına karşı uyardı. Bununla birlikte; bazı sokak ve caddelerde yerlere düşen sersemlemiş iguanalar görüldü.

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Soğukkanlı hayvanlar olan iguanalar, sıcaklıklar sıfırın altına düştüğünde vücut ısılarını korumak ve enerji depolamak için uyku durumuna geçiyor ve bulundukları ağaç dallarından ve çatılardan düşüyor. ABD'nin Florida eyaletinde iguanaların düşmesiyle ilgili uyarı ise hayvanların uyandıklarında kendilerini tehdit altında hissedebileceklerini ve saldırabileceklerini hatırlatmak için yapıldı.

Yeşil iguanaların yüksek popülasyonu Florida'da ilk olarak 1960'larda bildirildi. İstilacı bir tür olan sürüngenler, Güney Amerika'dan ABD'ye egzotik hayvan ticareti ile taşındı. Yıllar geçtikçe iguanalar ya sahipleri tarafından serbest bırakıldı ya da evlerinden kaçtı ve sayıları on binleri geçti.

Bununla birlikte; iguanalar doğada yuva kazan hayvanlar oldukları için bazı Floridalılar binalarının zarar görmesinden endişeleniyor.

Ağaçtan düşen iguanaları yiyorlar

Ağaçtan düşen iguanaları para kaynağına dönüştürenler de var. Bazı sosyal medya platformlarında 'ağaç tavuğu' adıyla iguanaların çevrimiçi ortamlarda yiyecek olarak bir dolardan satışa çıkarıldığı görülüyor.

Öte yandan; Florida Üniversitesi Gıda ve Tarım Bilimleri Enstitüsü de iguana tacos da dahil olmak üzere bir dizi iguana tarifi sunuyor.

Fort Lauderdale Araştırma ve Eğitim Merkezinde vahşi yaşam ekolojisi profesörü olan Frank Mazzotti, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstilacı iguanaların kendi ülkelerinde nesli tükenmekte olan türler olarak görüldükleri noktaya kadar yiyecek olarak avlanmalarının bir nedeni var. İguana etinin tadı mükemmel ve harika bir besin kaynağı" dedi.

Öte yandan; iguanalar, Orta ve Güney Amerika ile Karayipler'in bazı bölgelerinde yıllardır yiyecek olarak avlanıyor. Ancak salmonella riski nedeniyle en az 165 dereceye kadar pişirilmesi gerekiyor. (NTV)