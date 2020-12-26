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"Sağlık çalışanıyım" dedi, belge gösteremeyince ceza yedi

Demirören Haber Ajansı

ÜSKÜDAR'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde polis kontrolüne takılan 2 kişi ceza yememek için direndi. Sağlık çalışanı olduğunu söyleyen ancak belgeleyemeyen çift ceza yemekten kurtulamadı. Çift, denetim sırasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

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Olay, Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki denetleme noktasına yaşandı. Denetleme noktasına motosiklet ile gelen çift, kontrol sırasında kısıtlamadan muaf olduğuna dair belgelerini gösteremedi. Motosikletin ise muayenesinin olmadığı ve trafikten men olduğu tespit edildi.

Motosikleti kullanan genç, polisin izin "Belgeniz var mı?" sorusuna, "Ben müzisyenim, kız arkadaşım sağlık personeli. Yarın ki izni iptal olduğu için eve dönmek zorundayız" şeklinde yanıt verdi. Genç kız ise sağlık çalışanı olduğunu söylese de, herhangi bir belge gösteremedi. Belge gösteremeyen çiftin polisi ikna çalışması ve tüm ısrarları sonuç vermeyince 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 6 bin 300 lira para cezası kesildi. Motosiklet de trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Çift o anları görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Ceza yiyen çift daha sonra taksiye binerek uzaklaştı.

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