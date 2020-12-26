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Darbeci Hafter'den tehdit: Türkiye savaşı seçti ülkeden kovun

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Türkiye'nin tezkere kararını uzatması üzerine skandal açıklamalarda bulundu. Hafter, Türkiye'ye karşı savaşa hazır olmaları çağrısı yaptı.

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Libya’da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, yine Türkiye’yi hedef alan tehditkar açıklamalarda bulundu.

Ülkede kalıcı ateşkes için anlaşmaya varılmasına rağmen huzursuzluk çıkaran Hafter, Libya’nın bağımsızlığının 69’uncu yıldönümü nedeniyle Bingazi şehrinde düzenlenen törende konuştu.

“Ne güvenlik ne de barış olacak''
Arab News’te yer alan habere göre, bölgedeki barışın tesisi için görev yapan Türk askerlerinin varlığından rahatsız olan Hafter, “Türk ordusunun postalları toprağımızı kirlettiği sürece ne güvenlik ne de barış mümkün olacak.” dedi.

“Türkiye savaşı seçti”
Türkiye’nin Libya’ya asker gönderilmesine izin veren tezkerenin 2 Ocak 2021’den itibaren 18 ay uzatılmasına gönderme yapan Hafter, “Sömürgeleştiren düşmanın iki seçeneği var: Ya barışçıl bir şekilde ayrılmak ya da zorla kovulmak. Türkiye barışı reddetti ve savaşı seçti. O halde işgalciyi inanç, irade ve silahlarla kovmaya hazırlanın.” ifadelerini kullandı.

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