BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  SPOR

PSG'de Tuchel gitti Pochettino geldi

Fransa Ligi'nde son 7 sezonda 6 şampiyonluk yaşayan PSG'de Thomas Tuchel'le yollar ayrıldı. PSG'den resmi açıklama gelmemesine karşın; yeni teknik direktör Mauricio Pochettino oldu.

Abone ol

PSG, geçen sezonu şampiyon tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'nde de finale kalmasına karşın, teknik direktör Thomas Tuchel ile yolları ayırdı. PSG'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi; ancak takımla son iki yılı şampiyon tamamlayan Alman teknik adamın gönderildiği bildirildi. 

Fransa medyası, yeni teknik direktörün Arjantinli Mauricio Pochettino olduğunu duyurdu. Takımının Strasbourg'u 4-0 yendiği maç sonrası kovulan Tuchel'in yerine Poccettino atanırken; resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. 

Ligue 1'de 17 maç sonrası 35 puanla Olympique Lyon ve Lille'in ardından 3. sırada bulunan PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşti. PSG'nin başına 2018'de geçen Tuchel, ikinci sezonu 4 kupayla kapattı. 

2000'lerde PSG'nin defansında oyuncu olarak görev yapan Pochettino, Kasım 2019'da Tottenham Hotspur'dan gönderildikten bu yana boşta bulunuyordu. Pochettino, Londra ekibini 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi finaline çıkarmıştı. 

PSG'yle Milan ve Juventus'un eski teknik direktörü Massimiliano Allegri de anılmıştı. 2018-19 sezonunda Juventus'la yolları ayıran 53 yaşındaki teknik adam o tarihten bu yana herhangi bir takımı çalıştırmamıştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
Türk askeri Kosova polisi ile Sırbistan sınırında ortak yol kontrolüne başladı
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Erdoğan beni tebrik ettiği için rahatsız oldular
Fenerbahçe Yunan stoper Sokratis'i istiyor
Rıdvan Dilmen'den Rafael operasyonu uyarısı: Bu kararı bozsunlar
Diagne'den Galatasaray'ı çıldırtan hareket
CHP'li Özgür Karabat'a seks şantajı yapan hırslı aşığı kendini böyle savundu
Evini dönüştürene 200 bin TL kredi! Murat Kurum duyurdu
Eski Yunan Dışişleri Bakanından itiraf: Öcalan’ın valizinde büyük para vardı
Fahrettin Koca duyurdu: 4 ilde düşüş var kısıtlamaların neticelerini alıyoruz
Yorumlar