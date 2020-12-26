BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  YEREL

Bursa İl Emniyet Müdürü Aslan'ın vatandaşlarla kurduğu diyalog beğeni topladı

Demirören Haber Ajansı

BURSA İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptığı sokakların birinde balkondan kendilerini izleyen kişiyle kurduğu diyalog tebessüm ettirdi. Bir ihtiyaçları olup, olmadığını soran Aslan, ‘Canınızın sağlığı’ cevabını aldı.

Abone ol

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, koronavirüs kısıtlamalarının denetimi için sokak sokak gezdi. Uygulama noktalarında görev alan polis memurlarıyla görüşüp moral veren Aslan, öte yandan sokaklarda vatandaşlarla ‘tebessüm ettiren’ diyaloglar kurdu.

Aslan’ın balkondaki bir kişiyle, samimi selamlaşması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kendisini tanıtarak sözlerine başlayan Tacettin Aslan, balkonda bulunan kadına ‘Bir ihtiyacınız var mı?’ diye sordu.

‘Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun’ cevabını alan Aslan, “Sokakları geziyordum. Bir sıkıntı ya da problem varsa söyleyin. Kısıtlamada telaşa kapılacağımız bir şey yok. Fırınlarımız, marketlerimiz gün içerisinde açık” dedi. Vatandaştan, ‘Canınızın sağlığı’ cevabını alan Aslan, yürümeye devam etti.  Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın vatandaşla kurduğu diyalog, sosyal medyada paylaşılınca binlerce beğeni topladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da ilk ayrılık! Sözleşmesi feshedilecek
'Hudut Kartalları' dosta güven, düşmana korku veriyorlar
İbrahim Uslu'ya CHP'de oda tahsis edildi mi İbrahim Uslu yeni görevini açıkladı
Yılmaz Vural: Tabiri caizse gidip geldik
Deprem uzmanı Ahmet Ercan: İstanbul depreminin büyüklüğü 6.4 olacak
Beşiktaş'ta ilk hedef Cenk Tosun! Onay verilirse...
Darbeci Hafter'den tehdit: Türkiye savaşı seçti ülkeden kovun
Ali Koç: İnşallah bu sene 4. yıldızı takarız
PSG'de Tuchel gitti Pochettino geldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak
Yorumlar 1 yorum