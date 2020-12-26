İbrahim Uslu'ya CHP'de oda tahsis edildi mi İbrahim Uslu yeni görevini açıkladı

Bir dönem AK Parti için çalışan kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu, artık CHP için çalışacak. Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Uslu, "CHP’ye seçmen profilleri ve oy verme davranışı ile ilgili veri analizi konusunda belirli bir süre ile kurumsal hizmet sunacağım” dedi.

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Bir dönem, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ardından ise Ali Babacan'ın ekibinde yer alan Araştırmacı İbrahim Uslu, artık CHP için çalışacak.

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığına getirildiğini ve genel merkezde yer tahsis edildiğini yazmıştı. Herkesin dikkatini çeken bu haber sonrası gözler Uslu'ya çevrildi.

Uslu'yu arayan Habertürk yazarı Kübra Par, aldığı yanıtları köşe yazısında paylaştı:

"Kurumsal hizmet sunacağım"

"Uslu, Bayer’in iddiasının yanlış olduğunu söyledi.

“Kılıçdaroğlu’nun danışmanı değilim. CHP Genel Merkezi’nde ofisim veya makam odam yok. CHP üyesi olmadığım gibi, herhangi bir idari/siyasi pozisyona da atanmadım. CHP’ye seçmen profilleri ve oy verme davranışı ile ilgili veri analizi konusunda belirli bir süre ile kurumsal hizmet sunacağım” dedi.

“CHP için kamuoyu araştırmaları mı hazırlayacaksınız?” diye sordum, “Hayır, CHP çok sayıda kaynaktan araştırma alıyor ama onların analizini yapma ve doğru politikaları oluşturma noktasındaki eksikleri gidermek için belli bir süre danışmanlık yapacağım” yanıtını verdi.