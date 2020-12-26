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Beşiktaşlı Aboubakar'ın acı günü!

Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Beşiktaş, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Vincent Aboubakar'ın annesinin hayata veda ettiğini duyurdu ve taziye mesajı yayımladı.

"Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Vincent Aboubakar'a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz."

Aboubakar ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

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