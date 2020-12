Yılmaz Vural: Tabiri caizse gidip geldik

Koronavirüse yakalanan teknik direktör Yılmaz Vural, hastalık dönemini anlattı. Tam olarak iyileşmek için hala fizik tedavi gördüğünü belirten Vural, ' Tabiri caizse gidip geldik. Hayatımı zor kurtardım.' dedi.

Türk futbolunun önemli teknik adamları arasında yer alan Yılmaz Vural, koronavirüse yakalandıktan sonra yoğun bakıma alınmış ve uzun bir tedavi süreci geçirdikten sonra taburcu edilmişti. Yılmaz Vural, Radyospor'a açıklamalarda bulunurken yaşadığı süreci anlattı.

Çok zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini belirten Vural, "Çok uzun insanın duasını aldım. Tabiri caizse gidip geldik. Temizlik, mesafe, maske mutlaka herkes buna dikkat etsin. Ben hayatımı zor kurtardım. Tam olarak iyileşmek için hala çalışıyorum. Fizik tedavi görüyorum. Koluma birisi girmeden, ayağa kalkmakta zorlanıyorum. Ermeni, Yahudi, Süryani bir sürü arkadaşım aradı. 'Meryem Ana'ya dua ettik' dediler. İnsan yaşarken farkında olmuyor ama bu ölünce anlaşılıyor. Ben gittim, geldim. Geri geldiğimde, inanın bu korona konusunda bana çok şeyler öğretti." diye konuştu.

"Herkese teşekkür eerim"

Hastaneden taburcu olan Yılmaz Vural, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği alakalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Başhekimimize teşekkür ediyorum. Tüm hemşire ve doktor arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Futbolun içinde olan olmayan herkese ettikleri dualardan ötürü minnettarım." şeklinde konuşmuştu.

"Yaşadığınız her anın kıymetini bilin"

Yılmaz Vural duygu dolu konuşmasını "Ocak'ta 68 yaşına gireceğim. Hayatta 1 dakikanın dahi önemli olduğunu öğrendim. Hayatta her 1 dakika önemli, her şey yalan. Yaşadığınız her anın kıymetini bilin" sözleriyle bitirmişti.