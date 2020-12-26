Zeydan Karalar'dan Adana Belediyesi çalışanlarını sevindiren asgari ücret açıklaması!

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada belediyede en düşük maaşın 3100 TL olacağını açıkladı.

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Zeydan Karalar'dan asgari ücret açıklaması! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabı üzerinden asgari ücret açıklamasında bulundu.

2021'de asgari ücret ne olursa olsun, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 3100 TL' den az olmayacağını açıklayan Karalar şu ifadeleri kullandı;

Açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, belediyemizde çalışan bir işçinin alacağı maaş 3100 TL' den az olmayacak. Emekçi kardeşlerimize şimdiden hayırlı olsun.