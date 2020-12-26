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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş tahliye edilmezse faturası ağır olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AİHM'in tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararının uygulanması gerektiğini belirterek "Karar uymam dersen faturası ağır olur" dedi.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki "tahliye edilmeli" kararının yankıları hala sürüyor..  CHP Lieri Kemal Kılıçdaroğlu, terör soruşturmasında tutuklanan Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini savunarak, aksi durumda Türkiye'ye faturası ağır olacağı yorumunda bulundu.

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen CHP Lideri, Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi, aksi takdirde bunun Türkiye'ye faturasının ağır olacağını ifade etti.

"Faturası ağır olur"
Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

"Kararın uygulanması zorunlu. Karara uymam dersen hem Avrupa’dan tecrit oluyorsun hem de kendin Anayasana uymuyorsun. Böyle bir durum, demokrasi algısını sıfıra indirir. Faturası ağır olur. Peki uygulanmaması şaşırtıcı mı olur? Hayır." 

HDP istedi CHP'den art arda sesler yükseldi
Hatırlanacağı üzere; CHP'nin gizli ittifak ortağı HDP, Selahattin Demirtaş konusunda tüm muhalefet partilerinin açıklama yapmasını istemişti.

Bu çağrı üzerine ilk açıklama CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Ardından da  Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere birçok CHP'li isim, Demirtaş'ın tahliyesini istedi.

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