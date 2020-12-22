MAK'ın 'yarın seçim olsa' anketinde sürpriz sonuçlar! Meclis'teki iki partiye şok
Ünlü kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını yayınladı. Ankette vatandaşa Türkiye siyaseti ve kamuoyunu yakından ilgilendiren kritik sorular yönetildi. Anket sonuçları sürprizlerle dolu...
MAK Danışmanlık, 14 Aralık – 18 Aralık 2020 tarihleri arasında 2800 kişiyle yüz yüze anket tekniği kullanarak kamuoyunun nabzını tuttu. Ankette katılımcılara, yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? erken seçim gerekli mi?, Türkiye'nin en önemli sorunu ne? gibi birçok önemli soru soruldu. Anket sonucuna göre Meclis'teki iki parti barajın altında kalıyor.. İşte diğer çarpıcı sonuçlar...
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