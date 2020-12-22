MAK'ın 'yarın seçim olsa' anketinde sürpriz sonuçlar! Meclis'teki iki partiye şok

MAK Danışmanlık, 14 Aralık – 18 Aralık 2020 tarihleri arasında 2800 kişiyle yüz yüze anket tekniği kullanarak kamuoyunun nabzını tuttu. Ankette katılımcılara, yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? erken seçim gerekli mi?, Türkiye'nin en önemli sorunu ne? gibi birçok önemli soru soruldu. Anket sonucuna göre Meclis'teki iki parti barajın altında kalıyor.. İşte diğer çarpıcı sonuçlar...