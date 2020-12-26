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Zico'dan yıllar sonra gelen Alex itirafı: Bırak sen değil diğerleri koşsun

Bir dönem Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan Zico, ''Alex'e maçların karar vericisi olmasını söyledim. Ona, 'Bırak diğerleri koşsun, senin gereksiz koşmanı istemiyorum. Senin kaleden uzak kalmanı istemiyorum' dedim" sözlerini sarf etti.

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Bir dönem Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan Zico, sarı lacivertlilerde hocalığını yaptığı Alex hakkında konuştu. Zico, Fenerbahçe'deyken vatandaşı Alex de Souza'dan istediği tek şeyi de açıkladı.

ESPN Brezilya'ya konuşan Zico, "Alex'le ilgili hatırladığım en net şey, İngiltere'de Newcastle ile oynadığımız UEFA Kupası maçı öncesinde konuştuklarımızdır. Ondan konuşmasını ve takım için kendisinin önemini anlatmasını istedim. Ayrıca sadece işini yapan bir futbolcu olmasına gerek olmadığını söyledim. Yetenekleri ve kalitesiyle herkes ona inanırdı" açıklamasında bulundu.

''Senin gereksiz koşmanı istemiyorum''
Alex'ten tek isteğini de açıklayan Brezilyalı efsane futbolcu ve teknik direktör, "Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde, onu Brezilya'dan zaten tanıyordum. Alex'e maçların karar vericisi olmasını söyledim. Ona, 'Bırak diğerleri koşsun, senin gereksiz koşmanı istemiyorum. Senin kaleden uzak kalmanı istemiyorum' dedim" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, 2021 yılından itibaren antrenörlük kariyerine başlamayı planlıyor.

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