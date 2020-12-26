BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  YEREL

Konya'da fuhuş operasyonu 5 kişi tutuklandı

Yabancı uyruklu kadınlara silah ve ölüm tehdidiyle fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şahıs tutuklandı.

Abone ol

Emniyet, çoğunluğu yabancı uyruklu olan kadınları kötü yola sokan kişilere göz açtırmıyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zor kullanarak fuhuş yaptıran kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Fuhuş yaptıranlara operasyon 
Kentte çoğunluğu yabancı uyruklu olan 12 kadına silah ve ölüm tehdidiyle fuhuş yaptırdığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

5 tutuklu
Operasyonun ardından gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Zanlılar, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyumda taksit sayısı azaltıldı
İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalandığı polise, 'Ben de memur çocuğuyum' dedi
Bakan Varank, Çinli ve Uzakdoğulu dev akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'de üretim yapacağını açıkladı
Fenerbahçe'de Whatsapp grubundan gelen galibiyet
Cemal Enginyurt'tan Bilim Kurulu üyelerine olay sözler! Kafama sıkasım geliyor
Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filyasyon ekibi, koronavirüs testi pozitif olan kişiyi halayda bulmuş
Zico'dan yıllar sonra gelen Alex itirafı: Bırak sen değil diğerleri koşsun
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Islam Slimani'nin yeni adresi belli oluyor
Yorumlar