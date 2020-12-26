Konya'da fuhuş operasyonu 5 kişi tutuklandı

Yabancı uyruklu kadınlara silah ve ölüm tehdidiyle fuhuş yaptırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şahıs tutuklandı.Abone ol
Emniyet, çoğunluğu yabancı uyruklu olan kadınları kötü yola sokan kişilere göz açtırmıyor.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zor kullanarak fuhuş yaptıran kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Fuhuş yaptıranlara operasyon
Kentte çoğunluğu yabancı uyruklu olan 12 kadına silah ve ölüm tehdidiyle fuhuş yaptırdığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
5 tutuklu
Operasyonun ardından gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Zanlılar, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.