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Fenerbahçe'de Whatsapp grubundan gelen galibiyet

60 yaşlarında bir Fenerbahçe taraftarının, solunum cihazına bağlı şekilde Fenerbahçe maçını takip ettiği görüntüsü futbolcuları duygulandırdı. Oyuncuların eşlerinden, çocuklarından sarı-lacivert formalı videolar alındı, WhatsApp grubunda paylaşıldı.

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Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Başakşehir maçı her ne kadar hakem tartışmalarının gölgesinde kalsa da karşılaşmanın öncesi sarı-lacivertliler adına önemli hikâyeler barındırıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçeli futbolcular, Gaziantep FK mağlubiyeti sonrasında son derece stresli günler geçirirken, bu süreçte aileleri ve Fenerbahçeli taraftarların hikâyeleri onların kritik Başakşehir sınavına yeniden motive olmalarını sağladı.

''Bu maçı bizim için kazanın"
Çarşamba günü oynanan mücadele öncesinde Samandıra'da yapılan özel çalışmayla, tüm futbolcuların eşlerinden, kız arkadaşlarından ve çocuklarından sarı-lacivert formalı videolar alındı. Bu videolar da maç günü tüm futbolculara WhatsApp uygulaması üzerinden gönderildi. Videolarda özellikle "Bu işi bizim için yaptığınızı unutmayın. Bu maçı bizim için kazanın" mesajı işlendi.

Futbolcular çok duygulandı
Sarı-lacivertlilerin maça farklı duygularla çıkmasını sağlayan bir başka video ise herkesi etkiledi. 60 yaşlarında bir Fenerbahçe taraftarının, solunum cihazına bağlı bir şekilde cep telefonundan Gaziantep-Fenerbahçe maçını takip ettiği görüntüsü tüm futbolcuları duygulandırdı. Bu duygularla sahaya çıkan oyuncular son maçlara göre çok daha mücadeleci ve etkili bir oyun ortaya koyarak 3 puanı aldılar, zirve yarışında da iddialarını kanıtladılar.

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