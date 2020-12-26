Beşiktaş'ta Hasic'in yerine Tyler Boyd geliyor

Beşiktaş, sezon başında sözleşmesini dondurduğu Tyler Boyd'u 2. yarıda Ajdin Hasic'in yerine kadroya yazmayı planlıyor.

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Beşiktaş, sezon başında yabancı kontenjanını düşürmek için kadro dışı bıraktığı Tyler Boyd'u 2. yarıda tekrar takıma dahil etmeyi planlıyor.

Sporx'in haberine göre, siyah-beyazlı takımda Tyler Boyd'un takıma geri dönmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda genç oyuncu Ajdin Hasic kiralık olarak gönderilecek.

Hasic'i daha fazla süre alacağı bir takıma göndererek geliştirmeyi planlayan Beşiktaş, sezon sonunda da oyuncunun durumuna göre yeni bir karar alacak.