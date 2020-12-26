Semih Yalçın: MHP’de yürekler birlikte atıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın, “Ülkücü Hareketin mensuplarını bir arada tutan ve fikriyatını temsil eden MHP’de onu toplayan fikir ve inanç harçlarının karılmasında en seçkin rol; şüphesiz Ülkücü hasletlerin şahsında tecessüm ettiği MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin koruyucu liderliğinindir” dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın, “MHP kadroları; “2023 sonrasında Lider Ülke Türkiye” hedefine giden yolda Ülkücü iradenin 13. kez tecelli edeceği Olağan Büyük Kurultay’ın önemli bir etap, demokratik mücadelemizde büyük bir kilometre taşı olduğunun bilinciyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin etrafında bir kez daha kenetlenecektir.” diye ifade etti.



MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, kongre sürecinin sonuçları hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



“MHP’nin kuruluşundan bu yana geçirdiği kongre süreçleri, öteden beri Türkiye’de demokratik nizamın gereklerine riayet hususunda milliyetçi-Ülkücü Hareketin sergilediği vukuf ve liyakate sahne olmuştur.

MHP kongrelerinde Ülkücüler; hep tatlı bir bayram telaşı, toy ve düğün hazırlığı havası teneffüs etmiştir.

Ardından yapılacak büyük kurultayların hem milletimizin beka ve bütünlüğü, hem de partimizin siyasi geleceği açısından taşıdığı değerin farkında olan dava arkadaşlarımız, her kongre dönemini bir öncekinden daha istekli ve daha heyecanlı geçirmiştir.

14 Mart 2021 günü gerçekleştirilecek 13. Olağan Büyük Kurultay öncesinde tamamlanan son kongre sürecinde de aynı coşku ve bayram havası hissedilmiş, yüreklerin birlikte atmasının somut tezahürleri bütün il ve ilçe kongrelerine hâkim olmuştur.

MHP teşkilatlarında görev alan bütün arkadaşlarımız hem dava adamlığının vakarıyla, hem de taşıdıkları tarihî sorumluluğun bilinciyle hareket etmişlerdir.

Ülkücü şuur, zaten bir nevi kolektif duygu ve ortak irade demektir.

Bu bilinç ve iradenin kuvvet kaynağı, milletin varlığıdır.

MHP, kendini milletin bekasına bir ibadet ölçüsünde adamış dava adamlarının ocağıdır.

Bu ocağın yarım asırdan fazla bir zamandan beri tütmesindeki hikmet; bağlılık, vefa ve sadakat gibi Ülkücü sıfatının taşıdığı ulvi değerlerin titizlikle korunmasında gizlidir.

Türk milliyetçiliğini çağın şartlarına göre yorumlayan Ülkücü düşünce, 20. yüzyıl Türkiye'sinin vicdanı olmuştur; 21. yüzyıl Türkiye'sinin de idraki ve irfanı olacaktır.

Ülkücü Hareketin mensuplarını bir arada tutan ve fikriyatını temsil eden MHP’de onu toplayan fikir ve inanç harçlarının karılmasında en seçkin rol; şüphesiz Ülkücü hasletlerin şahsında tecessüm ettiği MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin koruyucu liderliğinindir.

Sayın Devlet Bahçeli’nin camiamızda sergilediği birleştirici ve kaynaştırıcı liderlikle Türk siyasi hayatında üstlendiği aktif, sorumlu ve yapıcı misyon; MHP’nin özgül ağırlığını artırmakla kalmamakta, Ülkücü Harekette hem ruhen hem de bedenen adanmışlık duygusunu güçlendirmektedir.

MHP’nin son kongre döneminde “tek yürek, tek ses” hâlinde ortaya koyduğu güçlü irade de yine Sayın Genel Başkanımızın yüksek liderliğinin teşvik ettiği çalışma azminin yansımasıdır.

MHP kadroları; “2023 sonrasında Lider Ülke Türkiye” hedefine giden yolda Ülkücü iradenin 13. kez tecelli edeceği Olağan Büyük Kurultay’ın önemli bir etap, demokratik mücadelemizde büyük bir kilometre taşı olduğunun bilinciyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin etrafında bir kez daha kenetlenecektir.”