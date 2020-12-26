Galatasaray'da ilk ayrılık! Sözleşmesi feshedilecek

Galatasaray, yaz aylarında Stoke City'den kiralık olarak 675 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Oghenekaro Etebo'yu göndermeye hazırlanıyor.

Abone ol

Ocak ayındaki ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gözler bir yandan takımdan ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda.

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre yol haritasını çizen sarı-kırmızılı kurmaylar, sezon sonu şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı.

Belhanda'ya yeni sözleşme

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Younes Belhanda'ya yeni sözleşme önerecek. Galatasaray, 1,5 M€ maaş üzerinden Belhanda'ya iki yıllık sözleşme önermeye karar verdi.

Etebo gönderiliyor

Sarı-kırmızılılar, yaz aylarında Stoke City'den kiralık olarak 675 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Oghenekaro Etebo'yu göndermeye hazırlanıyor. Orta sahada diğer alternatiflerin arkasında kalan Nijeryalı oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi düşünülüyor.

Skora katkı sağlamadı

Galatasaray'da 11 maçta 506 dakika süre alan ve gol ya da asist katkısı veremeyen Etebo'nun ayrılmasıyla maaş bütçesinde de 600 bin euroluk bir tasarrufa gidilmiş olunacak.

Golcülerden memnun değil

Teknik direktör Fatih Terim, Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin biletini kesti ve yönetimden ara transfer döneminde golcü talebinde bulundu.