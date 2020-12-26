Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Güçlü Türkiye' paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanlığının faaliyetlerini tanıtan bir videoyu, “Dünyanın her yerinde birlikte Güçlü Türkiye” notuyla paylaştı.Abone ol
Bakan Çavuşoğlu'nun paylaştığı videoda, yurt dışı temsilciliklerde vatandaşlara sunulan konsolosluk hizmetleri ve yeni tip koronavirüs salgını döneminde yürütülen yardım ve faaliyetlere yer verildi.
Dünyanın her yerinde birlikte; #GüçlüTürkiye🇹🇷 pic.twitter.com/QBws0c9xnE— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 26, 2020