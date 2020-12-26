BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Güçlü Türkiye' paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanlığının faaliyetlerini tanıtan bir videoyu, “Dünyanın her yerinde birlikte Güçlü Türkiye” notuyla paylaştı.

Abone ol

Bakan Çavuşoğlu'nun paylaştığı videoda, yurt dışı temsilciliklerde vatandaşlara sunulan konsolosluk hizmetleri ve yeni tip koronavirüs salgını döneminde yürütülen yardım ve faaliyetlere yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü ajanlarından George Blake öldü
Semih Yalçın: MHP’de yürekler birlikte atıyor
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Türkiye'nin otomobili TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım
Albayrak, Terim ve Şahin, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti
Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek dev projeyi Erdoğan açtı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu
Galatasaray'da ilk ayrılık! Sözleşmesi feshedilecek
Yüzmede 'Ulusal Gelişim Ödülü'nün sahibi Türkiye
Hulusi Akar'dan Libya'ya kritik ziyaret
Yorumlar