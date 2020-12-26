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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda 'Kurtuluş Savaşımızın manifestosu ve milli irade beyanımız olan İstiklal Marşımızın şairi merhum Mehmet Akif Ersoy, aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir' ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıldönümü nedeniyle anma mesajı paylaştı. Erdoğan, mesajında Mehmet Akif Ersoy'un '"Girmeden tefrika bir millete düşman giremez / Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez" mısralarına yer vererek Türk milletinin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.

Erdoğan'ın paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

Mütefekkir, münevver ve edip kişiliğiyle Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesinde şehir şehir dolaşarak Anadolu’da bağımsızlık ateşinin alevlenmesine katkı vermiştir. Onun birlik, beraberlik, bağımsızlık ve vatan tutkusunu tasvir ettiği eserleri, milli şuurun beslendiği önemli kaynaklarımız arasında yer almaya devam etmektedir. Milli şairimizin "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez / Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez" mısraları birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi korumanın ne kadar önemli olduğunun en veciz ifadeleri haline gelmiştir."

"Milli ve manevi değerlere bağlılığını İstiklal Marşı’nda ve diğer kıymetli eserlerinde tecessüm ettiren Mehmet Akif Ersoy’un bu mirasını gelecek nesillere aktarmayı, onun düşünce ve ideallerini yaşatmayı önemli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz. Millî Mücadelemizin İstiklal Marşımızda karşılığını bulan irade, inanç ve kararlılığına her zaman ve koşulda sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"Allah’tan rahmet diliyor, kendisini hürmet ve minnetle yâd ediyorum"

"Bu vesileyle, milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı olan 2021’in "İstiklal Marşı Yılı" olması yönündeki kararını takdir ve tebrik ediyorum. Ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a Allah’tan rahmet diliyor, kendisini hürmet ve minnetle yâd ediyorum."

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