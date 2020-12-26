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Adıyaman'da 4 gündür kayıp olan yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu

Mezarlıkta cansız bedenine ulaşılan Abuzer Erdem, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Adıyaman'da Küçük Pirin Mezarlığı mezarlığında yaşlı bir adamın hareketsiz yattığını görenler polisi aradı.

İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini Polis ekipleri yaptıkları araştırma sonunda adamın 4 gündür kayıp olarak aranan Abuzer Erdem olduğunu belirledi.

Otopsi için morga kaldırıldı
Erdem’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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