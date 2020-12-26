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Zonguldak'ta 16 yaşındaki kıza cinsel tacize tutuklama

Demirören Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta 16 yaşındaki genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Korubaşı Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Ç.E., aynı mahallede yaşayan 22 yaşındaki M.D.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Genç kız, şüphelinin mahalledeki bir kulübede cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tutuklandı

Soruşturma kapsamında M.D. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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