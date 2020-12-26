Kemal Kılıçdaroğlu: Aşı yaptıracağım

Hükümetin pandemi yönetimini eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye gelen aşılardan herhangi birini yaptıracağını söyledi.Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Hükümetin pandemi sürecini iyi yönetmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na aşı yaptırıp yaptırmayacağı soruldu.
"Ayrım yapmadan aşı olacağım"
Kılıçdaroğlu, aşının nereden geldiğinin önemli olmadığını ifade ederek, menşei ayrımı yapmadan aşı olacağını söyledi.
Aşı tartışmaları
Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı, Çin üretimi Sinovac ve ABD-Almanya ortak yapımı Pfizer/BioNTech'in ürettiği aşılar için anlaşma yapmıştı.
Bakanlığın başka firmalarla da görüşmelerinin sürdüğü bu dönemde, kamuoyunda aşıların menşei tartışması sürüyor.