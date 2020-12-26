BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  GÜNCEL

Kemal Kılıçdaroğlu: Aşı yaptıracağım

Hükümetin pandemi yönetimini eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye gelen aşılardan herhangi birini yaptıracağını söyledi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Hükümetin pandemi sürecini iyi yönetmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na aşı yaptırıp yaptırmayacağı soruldu.

"Ayrım yapmadan aşı olacağım"
Kılıçdaroğlu, aşının nereden geldiğinin önemli olmadığını ifade ederek, menşei ayrımı yapmadan aşı olacağını söyledi.

Aşı tartışmaları
Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı, Çin üretimi Sinovac ve ABD-Almanya ortak yapımı Pfizer/BioNTech'in ürettiği aşılar için anlaşma yapmıştı.

Bakanlığın başka firmalarla da görüşmelerinin sürdüğü bu dönemde, kamuoyunda aşıların menşei tartışması sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Göztepe'nin 3 puan hasreti bu hafta da sürdü! Karagümrük'ten deplasmanda 1 puan
Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı: Türkiye'de de aşı üretmeyi planlıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Güçlü Türkiye' paylaşımı
Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü ajanlarından George Blake öldü
Tuğgeneral komutasındaki askerler Karabağ'da ateşkesi izlemek Azerbaycan'a gitti
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Türkiye'nin otomobili TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım
Beşiktaş'ta Aboubakar iki maç kaçıracak
Albayrak, Terim ve Şahin, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti
Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek dev projeyi Erdoğan açtı
Yorumlar 14 yorum