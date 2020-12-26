Mutasyon virüsün görüldüğü ülke sayısı 12 oldu! İsveç'te bir vaka tespiti

İNGİLTERE'de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu öne sürülen Covid-19'un mutasyona uğramış versiyonu İsveç'te de ortaya çıktı.

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İsveç Sağlık Bakanlığı, İngiltere'den dönen bir vatandaşında mutasyona uğramış koronavirüs varyantıyla enfekte olan bir hasta tespit ettiğini duyurdu. İsveç böylelikle "B117" ya da “VUI - 202012/01” adlı mutasyonla enfekte olan bir vaka bildiren İngiltere dışındaki dışındaki on ikinci ülke oldu.

Vaka bir kadın

İsveç Sağlık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Sörmland bölgesinde Covid-19'un mutasyona uğramış türünün İngiltere'den gelen bir kadında tespit edildiği ve bunun İsveç'te bilinen ilk vaka olduğu ifade edildi. Açıklamada, söz konusu kişinin hastanede tedavi altında bulunduğu aktarıldı.

Virüsün tespit edildiği ülkeler

Fransa, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur, İskoçya ve son olarak İsveç...

İsveç'te aşılama yarın başlıyor

"Sürü bağışıklığı" stratejisi başarısız olan ülkede koronavirüse karşı aşılamaya yarın başlanacak.

Sağlık Genel Müdürlüğü Başkanı Sara Byfors, Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer’ın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşı ile yarın başlanacak aşılama sürecine ülkesinin hazır olduğunu söyledi.

Ülkede koronavirüs bilançosu

İsveç Sağlık Genel Müdürlüğü, ülkede bugüne kadar 396 bin 48 Kovid-19 vakası görüldüğünü ve virüs kaynaklı 8 bin 279 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

40'ı aşkın ülkeden İngiltere'ye seyahat kısıtlaması

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler, mutasyona uğrayan yeni tip corona virüs (Covid-19) varyantının yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle İngiltere'den gelişleri yasakladı. İngiltere’den yapılan yapılan uçuşlar İspanya,Romanya, Belçika, Suudi Arabistan, Kuveyt, İsviçre, Hindistan ve Hong Kong dahil olmak üzere 40'ı aşkın ülke tarafından askıya alındı.