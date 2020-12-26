Korkulan oldu! İngiltere sınırında bekleyen şoförlerden 36'sı koronavirüse yakalandı

İNGİLTERE'de ortaya çıkan mutasyon virüs nedeniyle sınırda Fransa'ya geçişler kapatılmıştı. Onlarca TIR gümrükte mahsur kalmıştı. Şoförlere yapılan testte 36'sının koronavirüs pozitif olduğu belirlendi.

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İngiltere’de mutasyon virüsün tespit edildiğinin açıklanmasının ardından 50'den fazla ülke İngiltere’den gelişleri askıya almış, Fransa da 48 saatliğine İngiltere sınırını kapatmıştı.

Fransa’nın sınırları kapatmasının ardından binlerce TIR İngiltere’de mahsur kalmıştı. Fransa’nın ulaşım yasağını hafifletmesinin ardından şoförlere negatif sonuçlu Covid-19 testi şartı getirmişti.

36 şoförde koronavirüs tespiti!

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, İngiltere sınırında Fransa’ya geçiş yapmak için bekleyen TIR şoförlerine yapılan Covid-19 testlerinin sona erdiğini ve 36 şoförde Covid-19 tespit edildiğini ifade etti.

Bakan Shapps, 15 bin 526 kişiye test yapıldığını, pozitif sonuçların oranının yüzde 0,23 olduğunu açıkladı.