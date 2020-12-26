Türkiye'de mutasyon virüs var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin aklındaki soruya açıklık getirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon koronavirüse ülkemizde rastlanmadığını aktardı ve incelemelerin süreceğini ifade etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de görülen ve 12 ülkeye kısa sürede yayılan mutasyon virüse ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, açıklamasında mutasyon virüse Türkiye'de rastlanmadığını bildirdi.

Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözler yer aldı: Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İNGİLTERE ‘NİN rapor ettiği GEN MUTASYONUNA RASTLANMAMIŞTIR. Düzenli incelemelerimiz devam edecek.

"MUTASYON tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İNGİLTERE’ DEN ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda TAM GEN SEKANSLAMA YÖNTEMİ ile incelenmiştir.

Virüste MUTASYON ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve MUTASYONLAR Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır."