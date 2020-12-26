Göztepe'nin 3 puan hasreti bu hafta da sürdü! Karagümrük'ten deplasmanda 1 puan

Süper Lig'de 3 haftadır kaybeden Göztepe, Fatih Karagümrük karşısında ilk yarısını 1-0 önde kapadığı maçta 1 puana razı oldu. 77'de gelen frikik golü skoru belirledi. Göztepe-Fatih Karagümrük maç sonucu: 1-1

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Üst üste Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarını kaybeden Göztepe, ilk yarısını önde kapadığı karşılaşmada evinde beraberliğe razı oldu. Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Saat 16:00’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda başlayan karşılaşmada Sarper Barış Saka görev aldı.

Karşılaşmada erken gol sesi erken geldi. 11’de Göztepe’de Cherif Ndiaye fileleri sarsan isim oldu. 14’üncü dakikada ise Fatih Karagümrük’te Badou Ndiaye, topu ağlara gönderdi ancak VAR kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı. İlk yarının son dakikalarında iki takım da gol pozisyonlarına girse de sonuç gelmedi. Böylece Göztepe soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıda Göztepe farkı ikiye yükseltmek adına önemli pozisyonlara girdi. 65'te Halil, kaleciyle karşı karşıya kaldı, kötü bir vuruşla topu dışarı gönderdi.

77'de Karagümrük beraberliği yakaladı. Serbest vuruşta topun başına geçen Biglia, harika vuruşla Göztepe kalecisini çaresiz bıraktı. (1-1) Mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Göztepe gelecek haftayı bay geçecek. Fatih Karagümrük ise Trabzonspor’u evinde ağırlayacak. Karagümrük’ten hemen sonra Göztepe, 17’nci haftada Trabzonspor ile oynayacak.

İlk 11'ler:

Göztepe: Megyeri, Murat, Marko, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Mossoro, Napoleoni, Cherif Ndiaye

Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Balkovec, Alparslan, Biglia, Badou Ndiaye, Jimmy, Aatif, Ndao, Mevlüt