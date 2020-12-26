BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (26 Aralık 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19.624'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 2.133.373'e yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 253 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele'' ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da Kırgız kadın sevgilisiyle kiraladıkları evde ölü bulundu
Mutasyon virüsün görüldüğü ülke sayısı 12 oldu! İsveç'te bir vaka tespiti
Kemal Kılıçdaroğlu: Aşı yaptıracağım
Göztepe'nin 3 puan hasreti bu hafta da sürdü! Karagümrük'ten deplasmanda 1 puan
Adıyaman'da 4 gündür kayıp olan yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Güçlü Türkiye' paylaşımı
Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü ajanlarından George Blake öldü
Semih Yalçın: MHP’de yürekler birlikte atıyor
Tuğgeneral komutasındaki askerler Karabağ'da ateşkesi izlemek Azerbaycan'a gitti
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Yorumlar