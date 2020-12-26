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Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Testi pozitif çıkan isimlerin kim oldukları ise açıklanmadı.

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Fenerbahçe'de koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Ozan Tufan'ın ardından 3 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı.

3 oyuncuda korona testi pozitif
Kulüp, oyuncuların izolasyon süreçlerinin başladığını de belirtti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

İsimler açıklanmadı
15. haftayı BAY geçecek olan Fenerbahçe'de, koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuların isimleri ise açıklanmadı.

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