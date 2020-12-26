Aydın'da 2 kardeş 12 gün arayla koronavirüsten hayatlarını kaybetti

AYDIN'da koronavirüse yakalanmalarının ardından tedaviye alınan 2 kardeşten birinin vefatından 12 gün sonra, diğer kardeş de hayata veda etti.

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Aydın Efeler'in Kuyucular Mahallesi'nde yaşayan Cevdet Oğuz ve kardeşi Adnan Oğuz, rahatsızlanınca koronavirüs şüphesiyle Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan testlerin ardından iki kardeş de sonuçlarının pozitif çıkması sonucu tedaviye alındı.

Hayatını kaybetti

Yoğun bakım ünitesine alınan kardeşlerden Cevdet Oğuz, 13 Aralık'ta hayatını kaybetti.

12 gün sonra kardeş de vefat etti

Oğuz'un ölümünden 12 gün sonra bu kez kardeşi Adnan Oğuz yaşamını yitirdi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Oğuz kardeşler, Kuyucular Mahalle mezarlığında virüs tedbirleri alınarak defnedildi.