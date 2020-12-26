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Almanya için tarihi görüntü: BioNTech aşısı ilk olarak 101 yaşındaki kadına yapıldı

ALMANYA'da Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı ve CEO’su olduğu BioNTech ile Pfizer tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen ilk aşı, 101 yaşındaki Edith Kwoizalla'ya yapıldı.

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Almanya’da BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı ilk olarak Magdeburg kenti yakınlarındaki Halberstadt bölgesinde bulunan bir yaşlı bakım evinde kalan 101 yaşındaki Edith Kwoizalla'ya yapıldı.

Öte yandan, bakım merkezindeki 50 kişiye de aşı yapıldığı belirtildi. Almanya, 80 yaşın üzerindeki risk grubu ve sağlık çalışanlarına öncelikli olarak aşı yapmayı planlıyor.

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