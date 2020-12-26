BIST 1.426
DOLAR 7,59
EURO 9,24
ALTIN 458,59
HABER /  SPOR

Younes Belhanda: Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum

Galatasaray'da Younes Belhanda, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından verdiği röportajda takımda kalmak istediğini açıkladı.

Abone ol

Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Younes Belhanda, maç sonunda açıklamalar yaptı. Mücadeleyi değerlendiren Belhanda, "Burası oynaması zor bir deplasman. Burada dördüncü defa oynuyorum, ilk defa kazandık." dedi. Sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması hakkında da konuşan Belhanda, "Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum ama bu benim elimde olan bir şey değil. İlerleyen zamanlarda ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İndirim yapmamıştı

Zaman zaman inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve sarı kırmızılı taraftarların eleştirisine maruz kalan Belhanda, ücretinde indirime gitmediği için de şimşekleri üzerine çekmişti. Feghouli ile birlikte ücretinde indirim yapmayan Belhanda, Başkan Mustafa Cengiz'in eleştirilerine maruz kalmıştı.

Son bilgi: Fedakarlığa hazır

Son gelen bilgilere göre oyuncu ve ailesinin İstanbul'a çok alıştığı, takımda kalabilmek için indirime hazır olduğu belirtildi.

4 kupa sevinci yaşadı

Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından 2017 yılında 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Faslı yıldız; 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

4 sezonda 18 gol attı

Galatasaray formasıyla 4 sezonda toplamda 117 maça çıkan Belhanda, 18 gol atıp 24 de asistlik katkı sağladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdürrahim Albayrak: 3 puan camiamıza hayırlı olsun
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden aşı fetvası
Abdullah Avcı Galatasaray yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu
Tarih değişti! THY'den PCR testi açıklaması
Almanya için tarihi görüntü: BioNTech aşısı ilk olarak 101 yaşındaki kadına yapıldı
Trabzonspor Galatasaray Süper Lig maçı özet ve golleri
Türkiye'de mutasyon virüs var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama
Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Korkulan oldu! İngiltere sınırında bekleyen şoförlerden 36'sı koronavirüse yakalandı
29 köpek boş arazide baygın halde bulundu!
Yorumlar 1 yorum